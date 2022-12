Black Panther: nonostante Marvel, il box office autunnale 2022 è stato peggiore del 2021

Black Panther Wakanda Forever continua a fare record al box office, ma come si dice non è tutto oro ciò che luccica: e infatti, secondo un nuovo studio pubblicato da The Wrap, gli incassi della stagione autunnale del 2022 sono in calo rispetto a quelli dello stesso periodo dell'anno scorso.

Il paradosso è che nell'autunno 2021 l'industria stava ancora raccogliendo i pezzi della situazione covid, eppure una pessima gestione della distribuzione dei nuovi titoli arrivati nelle sale quest'anno dalla fine dell'estate ha contribuito al crollo: secondo i dati di Box Office Mojo, infatti, il totale combinato dei botteghini nazionali dall'1 settembre al 30 novembre 2022 è stato di 1,41 miliardi di dollari, un calo di circa 100 milioni di dollari rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando il pubblico stava ancora lentamente tornando alla riapertura. Durante quel periodo, gli studi e i cinema si sono affidati a blockbuster di livello che avevano dovuto rinviare le loro rispettive uscite a causa della pandemia, con i film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli e Venom: Let There Be Carnage, ma anche il film di James Bond della MGM No Time to Die, Dune della Warner Bros., Eternals della Disney/Marvel e Ghostbusters: Legacy della Sony.

Al contrario, quest'anno, Wakanda Forever si è praticamente sobbarcato il botteghino da solo: i suoi incassi rappresentano ben il 26,5% di tutte le entrate registrate negli ultimi tre mesi, e superano addirittura il totale combinato degli altri migliori due film del periodo, Black Adam (165 milioni di dollari domestici: tra l'altro una cifra che potrebbe non bastare a Black Adam per andare in profitto) e Smile della Paramount (105 milioni di dollari). Nessun altro film al di fuori di questi tre ha superato i 100 milioni di dollari nazionali: significativo il flop di Disney con Strange World, col nuovo Classico che col suo fallimento commerciale non è riuscito a rimpolpare le entrate del botteghino.

La stagione invernale servirà a correre ai ripari? Tra tutti è attesissimo ovviamente Avatar: La via dell'acqua: il sequel del film col più alto incasso nella storia del cinema uscirà in Italia il 14 dicembre e negli Stati Uniti dal 16 dicembre.