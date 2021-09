Black Panther, la Marvel annuncia un nuovo progetto su una giovane Okoye in America

A pochi giorni dai nuovi aggiornamenti su Black Panther: Wakanda Forever, arrivati per tranquillizzare i fan dopo l'incidente a Letitia Wright, la Marvel ha annunciato un nuovo progetto dedicato ad Okoye.

Il personaggio, interpretato nel Marvel Cinematic Universe da Danai Gurira, star di The Walking Dead, sarà protagonista del nuovo romanzo Marvel intitolato "Okoye To The People": la storia sarà ambientata anni prima degli eventi di Black Panther e seguirà Okoye nella sua giovinezza, ben prima che diventasse la guerriera feroce e moralmente implacabile che i fan oggi conoscono, leader del corpo scelto delle Dora Milaje; secondo quanto riferito, la vicenda avrà luogo a Brooklyn, dove la giovane Okoye si è trasferita per aiutare gli adolescenti del distretto.

La Marvel ha annunciato il romanzo sul proprio sito, rivelando che sarebbe stato scritto da Ibi Zoboi, autrice di best seller del New York Times e finalista del National Book Award. Nella sua dichiarazione, la scrittrice ha dichiarato: “La giovane Okoye è un guerriero in divenire. Ha ancora molte lezioni da imparare su se stessa e sul suo posto nel mondo. Vuole dimostrare sia ad Ayo che al re T'Chaka che è degna della sua nobile posizione, ma che ha anche delle idee sue. A Brooklyn, Okoye si ritroverà in una posizione di immenso potere dalla quale potrà aiutare questi ragazzi, pur rimanendo fedele al trono del Wakanda."

Qui sotto potete trovare la copertina ufficiale del romanzo. L'opera sarà pubblicata l'1 marzo 2022.