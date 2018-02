Black Panther: Lupita Nyong'o parla delle scene action di Nakia!

Black Panther , ilche sta per arrivare al cinema (da noi mancano meno di 2 settimane), sarà un'esperienza visivamente spettacolare.

Il film è infatti pronto ad offrire alcune delle sequenze d'azione più innovative del Marvel Cinematic Universe, tra le quali un inseguimento in auto che coinvolge il personaggio di Nakia di Lupita Nyong'o, e la star di The Walking Dead, Danai Gurira, che interpret Okoye. Parlando con ComicBook.com, la Nyong'o ha spiegato come la sequenza - davvero epica - sia stata portata su schermo.

"Beh, avevano ripreso molto di un vero inseguimento in macchina in Corea e roba del genere", ha detto il Premio Oscar Nyong'o. "E 'stata una cosa strana e veniva da pensare: E' così che ci stiamo muovendo? ' È stato piuttosto difficile fare finta di guidare e anzi, guidare in modo non reale è probabilmente la sfida più difficile da affrontare in un film, per renderlo realistico. Mio Dio. È stato un duro lavoro, un duro lavoro ma comunque bello."

Una parte della scena dell'inseguimento è stata già rilasciata online, quella in cui Okoye (Gurira), si arrampica sul tettuccio della macchina guidata da Nakia, così da riuscire ad attaccare il veicolo del loro nemico. La Gurira non è estranea alle sequenze d'azione, ne ha fatte in The Walking Dead, mentre per la Nyong'o, è una cosa relativamente nuova, soprattutto i combattimenti, anche se ne ha fatto qualcuno in Star Wars:

"In un (film) sono arancione (Star Wars) e in questo non lo sono. È una grande differenza, i film sono entrambi spettacolari, ma si trovano in posti estremamente diversi, uno è in una galassia (lontana, lontana, letteralmente), e questo cinecomic è ambientato sulla terra in una nazione africana immaginaria; ovviamente questo (Black Panther) è ambientato in un posto un po' più vicino a casa, essendo africano e tutto il resto, pertanto li amo entrambi, sono due ruoli diversi e questo è ciò che amo di loro, Maz non è come Nakia, sono persone completamente diverse ".

Black Panther arriva al cinema il 14 febbraio 2018.