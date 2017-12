Black Panther, Lupita Nyong'o: "Una rivoluzione nel genere per i personaggi femminili!"

In piena fase promozionale, continuiamo adesso a parlare dell'attesissimo Black Panther di, questa volta concentrandoci sulle parole cheha rilasciato ai microfoni di

Soffermandosi così sui molteplici personaggi femminili presenti nel film con protagonista Chadwick Boseman, l'attrice ha avuto modo di spiegare come questi non siano in aperto contrasto tra loro, il che è descritto dalla stessa come una specie di "rivoluzione nel genere supereroistico".



Spiega infatti: "Ryan ha cercato di evitare nella scrittura il prevedibile snodo narrativo donna-rivale. In questo genere, dove ci sono costumi in spandex, spesso le donne si scontrano l'una con l'altra. Nella nostra storia ci sono invece così tante donne diverse e ognuna con il suo spazio specifico. Le donne possono essere in competizione tra di loro, certo, ma questo non significa necessariamente una mancanza di amore o rispetto". Tra le protagoniste femminili principali troveremo Letitia Wright (Shuri), Danai Gurira (Okoye) e Angela Bassett (Ramonda).



Continua la Nyong'o: "Shuri è la sorella di Pantera Nera ed è a capo della sezione tecnologica del Wakanda, mentre il mio personaggio, Nakia, è una guerriera che ha una storia complicata con T'Challa. Le vedi lavorare insieme in una dinamica davvero incoraggiante. Questo film mi ha risvegliata. Mi allontanerò da questa esperienza sentendomi assolutamente supportata, come se fossi stata sfidata".



Vi ricordiamo che Black Panther vedrà nel cast anche Michael B. Jordan, Andy Serkis, Martin Freeman, Daniel Kaluuya e Forest Whitaker, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 febbraio 2018.