Black Panther, Lori Harvey rivela il segreto della sua relazione con Michael B. Jordan

Qual è il segreto per mantenere una relazione duratura tra due persone molto famose? Ce lo rivela Lori Harvey che fa coppia fissa con Michael B. Jordan da quando nel 2021 hanno ufficializzato la loro storia d’amore sui social.

Harvey, che ha recentemente lanciato la sua linea di prodotti per la cura della pelle Skn by LH, ha festeggiato il suo primo anniversario con l'attore nel novembre scorso. Jordan ha celebrato Harvey con un dolce post per il suo compleanno, la coppia ha condiviso foto delle loro vacanze sui social e momenti di vita quotidiana in questi mesi e nonostante i loro relativi impegni sono rimasti sempre molto uniti. La modella ha visto il suo patrigno Steve Harvey e la madre Marjorie bilanciare una relazione sotto i riflettori per cui per lei non è stato un grosso problema adattarsi alla popolarità di Jordan (Black Panther, Creed III).

“Il segreto è la comunicazione, bisogna comunicare sempre, anche troppo. Inoltre, prima di tutto bisogna essere amici. A volte litighi con i tuoi fratelli e, ovviamente, li ami lo stesso. È importante essere sempre amici, indipendentemente dal fatto che ti piaccia la persona" ha rivelato a PopSugar Harvey.



Non perdetevi la prima foto dal set di Creed III e fateci sapere se siete d'accordo con le parole della giovane modella in quanto ad amore e segreti!