Black Panther, Letitia Wright vuole un team-up con Spider-Man: 'Sarebbe davvero bello'

Di team-up ne abbiamo visti diversi nel corso del Marvel Cinematic Universe, sia di portata globale (le varie formazioni degli Avengers) che di portata più ridotta, come le squadre in cui i Vendicatori si suddivisero durante Civil War: proprio in quell'occasione avemmo già modo di veder collaborare Spider-Man e Black Panther.

Un'eventualità che potrebbe ripresentarsi nel futuro del franchise, o almeno così sarebbe se dipendesse dalla volontà di Letitia Wright: dopo aver parlato delle sensazioni provate nel prendere il posto di Chadwick Boseman come nuova Black Panther, infatti, l'attrice ha confessato le sue speranze di poter lavorare in coppia con Tom Holland un giorno magari non molto lontano.

"Oh ragazzi, non è scolpito nella pietra o qualcosa del genere ma mi piacerebbe un sacco lavorare con Tom Holland. Penso che sia semplicemente fantastico. Sarebbe bellissimo poter vedere un mash-up tra lui e Shuri" sono state le parole di Letitia Wright.

Peter Parker e Black Panther, come vi ricordavamo in apertura, fecero d'altronde parte della stessa squadra (il team Stark, naturalmente) durante Captain America: Civil War: che l'ormai non più tanto Bimbo Ragno possa tornare a collaborare anche con la nuova protettrice del Wakanda? Staremo a vedere! Il box-office, intanto, continua a registrare nuovi record per Black Panther: Wakanda Forever.