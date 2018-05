Black Panther: Letitia Wright sul futuro di Shuri, Ryan Coogler su una decisione del film

L'attrice Letitia Wright, che interpreta Shuri all'interno del Marvel Cinematic Universe, spera che il futuro del suo personaggio sia fedele a quanto visto nel fumetto e che, dunque, diventi lei la nuova Black Panther.

ATTENZIONE! SPOILER!

Facciamo un passo indietro. In Avengers: Infinity War, dopo lo schiocco di dita da parte di Thanos, metà dei supereroi del film vengono 'uccisi' e tra questi T'Challa/Pantera Nera (Chadwick Boseman). Nonostante questo, i Marvel Studios hanno già annunciato un Black Panther 2. Eppure, anche se l'annuncio di questo sequel può lasciare intendere un ritorno di T'Challa, la Marvel potrebbe seguire un'altra via e far diventare addirittura Shuri la nuova Pantera Nera al posto del fratello. Letitia Wright, in un'intervista, si definisce pronta a questa eventualità: "Se l'opportunità arriverà, perché no? Sarebbe fedele al fumetto. Sarebbe straordinario. Questo vorrebbe dire molto più allenamento, e sarebbe un'avventura fantastica. Shuri diventa una selvaggia nei fumetti. Dall'essere questa ragazzina divertente e comica ad estrarre gli artigli. Sarei eccitata".

In un'intervista separata, invece, il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler ha parlato della decisione sofferta di uccidere il personaggio di Ulysses Klaue (Andy Serkis): "Adoro Klaw. Mi è dispiaciuto ucciderlo. E' difficile quando devi uccidere i personaggi, perché adoro Klaw. E adoro Andy, è una persona fantastica. Ma quando hai un film con cosi tanti personaggi, alcuni li devi lasciare andare."-