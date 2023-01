Black Panther, Letitia Wright: 'Shuri e T'Challa avrebbero dovuto agire insieme'

La morte di Chadwick Boseman ha influito in maniera devastante su Black Panther: Wakanda Forever, costringendo di fatto Ryan Coogler a ripensare completamente il film in modo da rendere omaggio all'attore scomparso e, ovviamente, sostituire il compianto T'Challa. Ma quali erano i piani iniziali del regista?

Già nei giorni scorsi lo stesso Ryan Coogler ci aveva parlato della storia originale di Black Panther: Wakanda Forever: a rincarare la dose è invece stata in queste ore Letitia Wright, che ci ha svelato l'idea di far coesistere T'Challa e Shuri nel ruolo di Black Panther.

"Shuri avrebbe comunque dovuto farlo, ma l'avrebbe fatto in modo diverso perché suo fratello le sarebbe stato accanto, come nei fumetti, avremmo visto in che modo Shuri e T'Challa sarebbero stati entrambi Black Panther cercando di capire insieme il modo migliore per difendere la loro nazione. Ma purtroppo non è andata così... Conoscevo la responsabilità, ero consapevole del peso della cosa, ma alla fine è stato dolceamaro, qualcosa con cui sono dovuta scendere a patti. Ma sono comunque fiera di ciò che ho fatto" sono state le parole di Wright.

Un ulteriore tassello in un puzzle che non finisce mai di comporre la stessa immagine, quella dell'enorme vuoto lasciato da Chadwick Boseman dentro e fuori il Marvel Cinematic Universe. Già nei giorni scorsi, intanto, Letitia Wright aveva parlato dei sentimenti provati a causa dell'assenza di Boseman.