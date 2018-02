Black Panther: Letitia Wright parla del futuro di Shuri, Ryan Coogler parla di... Tempesta

Una delle attrici più elogiate nelle prime opinioni di Black Panther è, senza ombra di dubbio, la giovane), che nel cinecomic di casa, interpreta, sorella del protagonista e sua alleata.

Durante un'intervista con il sito Comicbook.com, l'attrice ha parlato della possibilità di vedere un film stand-alone totalmente dedicato alla sua Shuri, soprattutto in seguito alle reazioni positive del pubblico: "Se arriverà il giusto momento, e se è destinato ad accadere, lo farò volentieri. Ma non puoi fare un film su Shuri senza T'Challa e non puoi avere una pellicola su Shuri senza Ramonda, Nakia, Okoye e le Dora Milaje. Dunque, la domanda corretta è: quando vedremo Black Panther 2? Voi potete aiutarci. Andate al cinema e fate incassare bene la pellicola, ed io tornerò".

Riguardo la possibilità di un futuro in cui sia Shuri a rivestire i panni di Pantera Nera, come accaduto recentemente nei fumetti, l'attrice spiega: "Se vogliono farlo, perché no? Ma adesso che la incontriamo nell'Universo Marvel è giovane, preparata, tecnologica, ama creare, è molto concentrata in tutto ciò. Se è questa la strada che vorranno seguire, allora ok, cool, ma al momento... hey, ragazzi, Chadwick Boseman è un ottimo Pantera Nera! Sono felice di aiutarlo con i gadget per ora. Se vorranno farlo, allora accadrà, ma è straordinario come Pantera Nera".

In un'altra intervista, invece, è stato chiesto a Ryan Coogler se, dopo l'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures, c'è la possibilità di vedere introdotta Ororo Munroe/Tempesta in un futuro sequel: "Sarò onesto... non so quasi nulla riguardo quest'acquisizione e quindi non saprei cosa dirvi. Posso dirvi solo questo... se l'accordo andrà a buon fine, non penso a mani migliori in cui quei personaggi possano stare se non quelle di Kevin Feige. Vi dirò soltanto questo".