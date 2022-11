Black Panther, Letitia Wright attacca l'Hollywood Reporter: 'Siete disgustosi'

Si torna a parlare delle accuse di no vax a Letitia Wright, star di Black Panther: Wakanda Forever, ma questa volta i toni si sono alzati da parte dell'attrice all'indirizzo del famoso magazine The Hollywood Reporter.

La polemica è scoppiata quando il magazine losangelino ha accostato il nome di Letitia Wright ad alcuni attori accusati di abusi domestici, come ad esempio le superstar Brad Pitt e Will Smith, un paragone che all'attrice è sembrato di troppo, e spingendola a rispondere tramite le sue Storie di Instagram: “Avevo chiesto all'Hollywood Reporter e a Scott Feinberg di rimuovere il mio nome dal loro articolo: questo è il risultato, nessun supporto dall'editore. Lascio questa storia come prova di cosa accade dietro le quinte."

La nuova Black Panther della Marvel, in un precedente post, aveva scritto: "Scott Feinberg e tutti gli altri di questa pubblicazione, mi rivolgo a voi: siete incredibilmente irrispettoso. Come osate? Hai messo il mio nome accanto a uomini che sono stati accusati di abusi domestici e cattiva condotta sessuale." Come se non bastasse, effettivamente, oltre a Pitt e Smith l'articolo citava anche altri controversi vincitori e aspiranti Oscar del passato, come Roman Polanski, Woody Allen, Mel Gibson, Casey Affleck, Gary Oldman, Nate Parker e tanti altri.

"Sono rimasta in silenzio mentre il mondo due anni mi diceva di ammazzarmi per un video che ho pubblicato e per cui mi sono scusata", ha scritto la Wright in un altro post. “A questo punto, credo sia una vendetta personale nei miei confronti. Non ho fatto nulla di sbagliato, ma rispettosamente mi sono rifiutata di concedere interviste a questa pubblicazione. Mi sono scusata DUE anni fa. Sono rimasta in silenzio sull'argomento. Avete mentito e avete detto che ho continuato a parlarne con il mio cast e la troupe sul set. QUESTO NON ERA VERO. CHIEDETE AL MIO PRODUTTORE E AL REGISTA. Ora che il film ha avuto successo, i vostri obiettivi nei miei confronti sono ancora più chiari. Non rimarrò in silenzio. Interrompete il vostro comportamento disgustoso."

Vedremo come proseguirà questa faccenda, e se l'Hollywood Reporter risponderà alla star della Marvel.