Black Panther: Kevin Feige sulla possibile partecipazione agli Oscar del film

Dopo il recente annuncio dell'Academy, che ha aperto le porte del concorso anche i film "popolari", è lecito chiedersi quale sarà l'effettiva influenza della Hollywood dei blockbuster sui futuri Premi Oscar.

In seguito al grande successo economico e culturale di Black Panther, i Marvel Studios hanno visto l'opportunità di far entrare un film del MCU per la prima volta nel circuito degli award. Parlando con il Los Angeles Time, il presidente degli studios Kevin Feige ha espresso le sue opinioni su questa possibilità.

"Mi piacerebbe vedere il duro lavoro, lo sforzo, la visione e la convinzione del talentuoso regista Ryan Coogler, che lo scorso anno si è seduto al tavolo con noi e ci ha detto 'Sto lottando con alcune questioni riguardanti il mio passato e il mio retaggio, e voglio raccontarlo all'interno di questo film'" ha detto Feige. "E' riuscito a farlo incredibilmente bene e con un grande impatto. Vedere che può essere potenzialmente riconosciuto mi entusiasma molto.

Il fenomeno culturale di Black Panther lo ha portato a dominare il box office, diventando il terzo più grande incasso domestico di sempre con oltre 665 milioni di dollari. A conferma del grande impatto del film, recentemente la Smithsonian Institution ha deciso di esporre degli oggetti della pellicola al National Museum of African American History and Culture.