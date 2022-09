Black Panther, Kevin Feige sul recast di T'Challa: 'Era troppo presto'

La morte di Chadwick Boseman, oltre a rappresentare una terribile tragedia dal punto di vista umano, aprì una questione importantissima in chiave Black Panther: meglio il recast del personaggio o l'accettazione, anche on screen, di quanto accaduto nel mondo reale? Oggi conosciamo la risposta, come ci ricordano le parole di Kevin Feige.

Definito da Letitia Wright una lettera d'amore a Chadwick Boseman, Black Panther: Wakanda Forever ripartirà infatti proprio dalla morte di T'Challa: "Ci è sembrato semplicemente che fosse troppo presto per un recast. Stan Lee ha sempre detto che Marvel rappresenta il mondo che vediamo fuori dalla finestra. E abbiamo sempre parlato di come, per quanto fantastiche possano sembrare le nostre storie, c'è sempre un elemento umano in tutto ciò che facciamo" ha spiegato Feige.

Il presidente di Marvel Studios ha poi proseguito: "Il mondo sta ancora metabolizzando la morte di Chad, e Ryan [Coogler] ha saputo mostrare ciò nel film. Le conversazioni vertevano tutte sul: 'Cosa facciamo ora?' Come portare avanti l'eredità di T'Challa, tutto ciò che ha fatto per aiutare il Wakanda? Di questo si trattava".

Una scelta che, ad oggi, sembra esser stata approvata da buona parte del fandom: vedremo, naturalmente, quanto efficace sarà in chiave cinematografica. Alcuni fan, intanto, continuano a proporre Shuri come nuova Black Panther dopo T'Challa.