Black Panther: Kendrick Lamar e The Weeknd accusati di plagio per il brano "Pray For Me"

Secondo quanto riportato da TMZ, gli Yeasayer avrebbero fatto causa sia a Kendrick Lamar e The Weeknd e nell'accusa si parlerebbe appunto di plagio da parte dei due rapper per il brano Pray For Me contenuto nella soundtrack ufficiale del film Marvel Black Panther.

Nell'atto di accusa, la band sosterrebbe che il brano ha dei punti in comune con la loro Sunrise, contenuta nell'album All Hour Cymbals. Secondo quanto si legge, la band sostiene che "Pray For Me contiene una performance corale molto caratteristica in cui delle voci maschili cantano con tonalità alte e con un vibrato molto animato e pulsante". La band adesso chiede i proventi derivati dal brano di Lamar e Abel Makkonen Tesfaye (vero nome di The Weeknd), nonché i danni. Direttamente su Pitchfork potete leggere l'atto di denuncia ufficiale e qui sopra visualizzare il videoclip di Pray For Me.

Questo è quel che riguarda la soundtrack ufficiale della pellicola diretta da Ryan Coogler; lo score, invece, composto da Ludwig Goransson, si è aggiudicato il Premio Oscar all'edizione 2019 della cerimonia e di recente è stato pubblicato in edizione vinilica. Si tratta della seconda colonna sonora targata Marvel a ricevere un'edizione speciale di questo tipo, dopo quella di Ant Man and the WASP firmata da Christophe Beck. L'edizione in questione contiene un vinile di 180 grammi argentato e nero, sulla cui cover faranno bella mostra i principali protagonisti del film. La canzone All the Stars, sempre di Lamar, ha ricevuto una nomination agli Oscar come miglior canzone (l'Oscar andò poi a Lady Gaga per la sua Shallow).

Nelle ultime settimane, intanto, sono finalmente arrivate novità riguardo l'uscita di Black Panther 2. Il film di Ryan Coogler, nel frattempo, è stato elogiato da Lupita Nyong'o come esempio positivo di impiego di attori di colore. Il film non sarà intitolato semplicemente Black Panther 2. Kevin Feige, però, non ha voluto rivelare il sottotitolo ufficiale del progetto, che per adesso è noto solo come Black Panther 2. La data di uscita è fissata al 6 maggio 2022. Questa data è perfettamente in linea con le informazioni ad oggi in nostro possesso: recentemente infatti l'attore Martin Freeman aveva anticipato l'inizio delle riprese per il prossimo anno, quindi era perfettamente lecito aspettarsi il ritorno di T'Challa sul grande schermo nel 2022, a ben quattro anni dall'uscita del capitolo precedente.