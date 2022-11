Black Panther, Julia Louis-Dreyfus condivide una emblematica foto dal set!

Insieme a Black Panther: Wakanda Forever è tornata anche la politica. Una delle grandi rivelazioni del film ha interessato il personaggio di Val interpretato da Julia Louis-Dreyfus. L'attrice ha pubblicato su Instagram una foto con il suo "amato compagno di set" per celebrare l'uscita del film.

*AVVERTIMENTO SPOILER*

L'attrice è entrata in punta di piedi nell'MCU, facendosi però amare immediatamente da milioni di fan in giro per il mondo. Comparsa per la prima volta in The Falcon and The Winter Soldier, la Val di Julia Louis-Dreyfus si è fatta velocemente spazio diventando una delle new entry pi significative di casa MCU. Una delle soprese più inaspettate di Wakanda Forever, infatti, interessa proprio il suo enigmatico personaggio.

Oltre alla "guerra" tra il Wakanda e Talokan, Black Panther 2 abbraccia una trama molto più geopolitica che, con moltissima probabilità, avrà grandi ripercussioni sul futuro dell'MCU. La storia vede coinvolta direttamente la CIA, incarnata in Val, la sua direttrice. Ad affiancarla ritroviamo Everett Ross interpretato da Martin Freeman, già presente nel primo capitolo di Black Panther. Le continue frecciatine che i due si lanciano fin dal primo minuto trovano la loro motivazione in una rivelazione che ha lasciato molti fan senza parole. Fin da subito ci viene chiarito che i due personaggi sono stati sposati per diverso tempo.

L'attrice ha celebrato questo imprevedibile risvolto di trama pubblicando una foto su Instagram in compagnia di Freeman correlandola con una divertente caption "AVVISO SPOILER: Io e l'ex." scrive la Dreyfus, ricondividendo un immagine del dietro le quinte. I due personaggi, infatti, per tutta la durata del film sostengono una sottotrama riguardante l'interessamento degli USA nei confronti del vibranio.

Black Panther 2 è pieno di riferimenti all'MCU sia del passato che del futuro. La pellicola getta le fondamenta, infatti, per nuovi progetti che arriveranno nei prossimi anni partendo da Ironheart fino a Secret Invasion. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!