Black Panther: John Kani ha contribuito a scegliere la lingua ufficiale di Wakanda

Black Panther introdurrà il pubblico alla nazione tecnologicamente avanzata di Wakanda e i Marvel Studios hanno adottato l'come lingua ufficiale di questo paese immaginario.

In un'intervista con MTV News, l'attore John Kani ha rivelato come abbia aiutato i registi a decidere la lingua ufficiale della sua nazione nascosta.

Kani - che interpreta il Re T'Chaka - ha spiegato che l'idea di quale lingua usare Wakanda è arrivata durante una scena in cui T'Chaka si riunisce con suo figlio:

"Il regista e io siamo stati sfidati a trovare una frase ideale da dire a un figlio, a mio figlio nella vita reale, Atandwa, che fosse in linea con la trama del film. Doveva essere nella lingua madre di "Wakanda". Ho scelto di dire qualcosa di isiXhosa lingua che il regista e tutti sul set amavano; è questo di cui abbiamo bisogno, ha detto il regista. "

Ed è così che è andata!

Sinossi: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Black Panther arriva in sala a partire dal 14 febbraio 2018.