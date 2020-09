Black Panther o Iron Man? Un fan poster immagina Shuri nell'armatura di Ironheart

È di pochi giorni fa l'interessante e assolutamente non confermato rumor che vorrebbe Tom Cruise preso in considerazione come Iron Man alternativo del Marvel Cinematic Universe, l'Uomo di Ferro di un altro universo da presentare in Doctor Strange 2, e ovviamente qualcosa ha subito iniziato a volare con la fantasia.

Stiamo parlando per la precisione del mitico BossLogic, nome ormai conosciutissimo ai fan del web per i suoi straordinari fan poster e anche per il suo lavoro ufficiale ad esempio come concept artist dell'attesissimo Black Adam con Dwayne "The Rock" Johnson. Giocando infatti con il rumor dedicato a Cruise in Doctor Strange in the Multiverse of Madness l'artista ha voluto provare a immaginare un altro personaggio del Marvel Cinematic Universe nei panni di un Iron Man alternativo, per la precisione di un successore altrettanto brillante, altrettanto sagace e coraggioso.



E indovinate un po? Secondo BossLogic sarebbe Shuri, la sorella di T'Challa in Black Panther interpretata da Letitia Wright a dover indossare l'armatura di Ironheart, come dimostra poi anche il bel fan poster da lui condiviso via social dove ammette candidamente di "giocare con il personaggio" e immaginare appunto Shuri in armatura, a cavallo tra Wakanda e New York (anche nei colori).



Voi cosa ne pensate?