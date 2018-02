Black Panther: l'interprete di Shuri parla del futuro del suo personaggio

Tra le diverse recensioni positive lette sul cinecomic diretto danon sono mancati anche numerosi pareri positivi sulla prova attoriale data dalla giovanenel ruolo della sorella di T’Challa,. Quest’ultima nel film sarà anche a capo dell’innovativo Design Group wakandiano. Ma quale sarà il futuro della ragazza?

Dietro la superba tecnologia wakandiana c’è proprio la piccola sorella di Black Panther, Shuri, l’artefice del “riavvio” della psiche di Bucky Barnes e del suo nuovo braccio bionico. Durante una visita sul set i collaboratori del portale ScreenRant hanno avuto l’opportunità di conversare con l’attrice, spendendo anche del tempo a proposito del futuro del personaggio dopo Black Panther:

“Qualunque cosa sia destinata a fare, non possiamo sapere cosa accadrà nell’Universo Marvel. Se dovrà prendere una posizione e offrire il suo contributo per ciò di cui ci sarà bisogno, lei lo farà. Nei fumetti fa lo stesso. (...) Facciamo più cose in giro per il mondo e usiamo la sua intelligenza. Non solo per aiutare Wakanda, ma anche altre parti del mondo, anche per dare assistenza a Spider-Man, non so. Far visita ad altri supereroi dell’Universo Marvel e dire cose del tipo: ‘Ehi, Captain America! Pranziamo insieme, abbiamo qualcosa di cui discutere’”.

Vi ricordiamo che il personaggio di Shuri tornerà nuovamente sul grande schermo ad aprile per Avengers: Infinity War.

Black Panther è ambientato dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War e vede T’Challa tornare nell’isolata e tecnologicamente avanzata nazione africana di Wakanda dopo la morte di suo padre, il re di Wakanda, per succedergli al trono e prendere il suo posto come legittimo re. Ma quando un vecchio e potente nemico farà ritorno, il suo ruolo come sovrano e la sua identità come Black Panther verranno messe alla prova e T’Challa sarà trascinato in un tremendo conflitto che metterà a rischio il destino di Wakanda e di tutto il mondo. Costretto ad affrontare tradimenti e pericoli, il giovane re dovrà radunare i suoi alleati e scatenare tutto il potere di Black Panther per sconfiggere i suoi nemici, mantenere Wakanda al sicuro e preservare lo stile di vita del suo popolo.

Diretto da Ryan Coogler (Creed - Nato per combattere), scritto a quattro mani dal regista Coogler e da Joe Robert Cole, prodotto dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, Black Panther vede il ritorno di Chadwick Boseman nei panni di T’Challa. Il cast del film comprende inoltre l’attore Michael B. Jordan (Erik Killmonger), l’attrice premio Oscar Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Martin Freeman (Everett K. Ross), Daniel Kaluuya (W’Kabi), la candidata all’Oscar Angela Bassett (Ramonda), il premio Oscar Forest Whitaker (Zuri) e Andy Serkis (Ulysses Klaue / Klaw).

Black Panther sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane dalla Walt Disney Studios Motion Pictures il 14 febbraio.