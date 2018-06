Black Panther è l'indiscusso vincitore dei Golden Trailer Awards!

Quest'anno Black Panther è il film che si è aggiudicato il premio nella categoria principe dei Golden Trailer Awards, che si chiama “Best of Show”, grazie al trailer Crown, che vi mostriamo nuovamente nel player.

Ecco il comunicato ufficiale dell’edizione di quest’anno delle creatrici dei premi, Evelyn Watters e Monica Brady e, in basso alcune delle categorie in gara:

"È stato un nuovo anno fantastico per i marketer e per gli spettatori a cui piacciono i trailer. Questa competizione cerca di dare riconoscimento ad un settore che comprende artisti ed editori che lavorano incessantemente dietro le quinte e grazie ai quali si riempiono le sale dei cinema e vengono investiti i soldi per le produzioni future. Congratulazioni a tutti i vincitori di quest’anno e in particolare ai team di Create, Disney, Marvel, Netflix, Fox, Warner Bros., Trailer Park, Mark Woolen & Associates e Buddha Jones, che hanno realizzato i trailer più coinvolgenti e memorabili, oltre ai materiali marketing migliori dell’anno. I giudici sono rimasti esterrefatti dalla loro ingenuità e dal loro eccellente lavoro."

Best of Show

Black Panther “Crown”

Marvel Studios/Walt Disney Studios

Create

Best Action

Black Panther "Crown"

Walt Disney Studios

Create

Se volete leggere tutti i vincitori delle categorie in gara, cliccate sul link fonte.

"Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."