Black Panther in USA ha superato Justice League, Ryan Coogler esamina una scena

Qualche anno fa, anche solo ipotizzare la possibilità di vedere un film su- personaggio non proprio famosissimo, non di certo un peso massimo - battere al box-office una pellicola sulla Justice League - uno dei team più famosi nel mondo dei comics - sarebbe stato da folli.

Oggi, invece, è accaduto. Black Panther ha incassato più di Justice League sul mercato statunitense e, anzi, l'ha superato di gran lunga. Come fa notare Screenrant il film dei Marvel Studios ha incassato, nei suoi soli quattro giorni di programmazione, 235 milioni di dollari in madrepatria, mentre il film della DC Entertainment ne ha incassati 228.6 fino alla fine della sua corsa al botteghino. Questo vuol dire che il film su Pantera Nera ha superato l'intero incasso in USA di Justice League in soli 4 giorni di programmazione, il che è incredibile se si pensa al tipo di personaggio e di pellicola.

Ad oggi la pellicola ha già superato anche vari incassi di altri film stand-alone della Marvel come L'Incredibile Hulk (134.8), Captain America - Il Primo Vendicatore (176.6), Ant-Man (180.2), Thor (181), Thor: The Dark World (206.3) e Doctor Strange (232.6). Se continuerà in questo modo supererà l'incasso di Captain America: The Winter Soldier (259.76) entro la fine del secondo week-end di programmazione.

Infine vi segnaliamo un interessante video in cui il regista e co-sceneggiatore Ryan Coogler esamina una delle sequenze d'azione del film. Lo trovate all'interno della notizia.