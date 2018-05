Black Panther in Blu-ray e DVD dal 30 maggio, una clip in esclusiva per Everyeye

Dal 30 maggio, il fenomeno Black Panther sarà finalmente disponibile in Blu-ray 3D, Blu-Ray, DVD e nella versione Steelbook con la preziosa copertina in metallo e ve lo ricordiamo con una clip esclusiva tratta dai contenuti speciali.

Il film Marvel Black Panther, l’acclamatissima storia di T’Challa, giovane principe africano che si trasforma in un re e in un supereroe, ha emozionato e ispirato generazioni di spettatori, arrivando a incassare oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

I formati in alta definizione offriranno la possibilità di accedere a contenuti speciali inediti come il Commento Audio del regista Ryan Coogler, alcune Scene Eliminate, divertentissime Gagdal set e numerosi Featurette incentrati sull’evoluzione del personaggio di Black Panther, sulle straordinarie donne guerriere al suo fianco, sulla storia della fiera nazione del Wakanda, sulle origini cosmiche del vibranio e le sue applicazioni tecnologiche. Dallo Script allo Schermo, un’animata tavola rotonda con i filmmaker e gli sceneggiatori, un documentario incentrato sugli innumerevoli collegamenti tra gli eroi, i personaggi e le storie dell’Universo Cinematografico Marvel in Marvel Studios:I Primi Dieci Anni, e un’Esclusiva Anteprima di Ant-Man and The Wasp, completeranno i contenuti speciali. Siete dunque pronti a urlare - di nuovo, fra le mura di casa questa volta - Wakanda Forever?