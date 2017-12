Black Panther in azione nel nuovo spot, Michael B. Jordan parla del suo Erik Killmonger

Mentre ihanno diffuso in rete un nuovo spot televisivo - che vi proponiamo in calce alla notizia -,ha diramato sul web una nuova cover ufficiale da Black Panther, che segue la diffusione delle nuove foto ufficiali. Potete ammirarla dopo il salto.

Accanto al protagonista, Chadwick Boseman, e a Lupita Nyong'o, nella pellicola di Ryan Coogler troveremo anche Michael B. Jordan. Reduce dal flop Fantastic Four - I Fantastici Quattro e dal successone Creed - Nato per combattere, nei panni del villain della pellicola, Erik Killmonger.

"Killmonger mi ha trascinato in un posto oscuro, personalmente" ha spiegato l'attore al magazine "E' rimasto con me anche dopo la fine delle riprese. Nonostante ciò, mi sono divertito molto a girare con Chadwick. E' veramente talentuoso. Ci sono numerosi momenti d'azione e fisici nel corso della pellicola che ci hanno messo a dura prova, e fatto conoscere ancora più a fondo i nostri personaggi".

"E' un film con un cast formato prevalentemente da attori di colore ed è ambientato in Africa" continua "Ma la storia è universale per molti versi".

Anche Nate Moore, produttore esecutivo del film, ha parlato del villain: "Penso che Killmonger abbia la sua opinione personale sul come sia stata governata Wakanda e come pensa dovrebbe essere governata. Quel che Michael ha portato è un villain carismatico, che, francamente, non concorda sul come T'Challa stia gestendo le cose. Questo mette T'Challa in una situazione difficile. Killmonger è la voce di un'altra parte del Wakanda".

La pellicola arriverà a febbraio.