Black Panther: guardate le nuovissime immagini con biografia dei personaggi! FOTO

Black Panther sta per arrivare al cinema, in sala potremo godercelo a partire dal prossimoe, adesso, per saperne qualcosa in più, possiamo vedere una serie di immagini dei personaggi, comprensive di BIO. Date un'occhiata alla gallery!

Sono uscite un sacco di immagini dal nuovo cinecomic Marvel Studios, Black Panther, che ci regalano diversi dettagli sui protagonisti della pellicola diretta da Ryan Coogler ambientata in Wakanda, lo Stato africano (di fantasia), il cui Re è T'Challa, interpretato da Chadwick Boseman.

La curiosità per questo prodotto degli Studios della Casa delle Idee è tantissima: siamo tutti assolutamente intrigati dallo scoprire come avranno portato su schermo le mirabolanti diavolerie tecnologiche della super avanzata nazione, il cui protettore, custode e governate è il supereroe conosciuto come Pantera Nera!

Dalle bio che seguono, possiamo comprendere qualcosa di più su T'Challa e su sei dei personaggi principali che vedremo nel cinefumetto. La maggior parte di quanto scritto sulle biografie è preso direttamente dai fumetti, ma ci sono dei piccoli accenni, qualcosa di nuovo e intrigante, che ci fa comprendere come questi individui di inseriscano all'interno della storia. Per esempio, ci sono degli indicatori che rimandano alla possibilità che Okoye possa non restare per sempre al fianco del suo Re nel momento in cui lui dovesse prendere decisioni... impopolari, per esempio!

Ogni profilo è accompagnato da un'immagine promozionale e quindi ecco a voi uno sguardo ravvicinato a Okoye, Nakia, Shuri, Killmonger, M'Baku, Everett Ross e, naturalmente, al Re di Wakanda in persona!

Sinossi: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Black Panther arriva al cinema il 16 febbraio 2018.