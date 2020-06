Black Panther: guardate questo fantastico poster ispirato ai fumetti Marvel

Un fan ha deciso di omaggiare uno dei film di maggior successo della passata stagione cinematografica reimmaginando il poster di Black Panther ispirandosi alla grafica dei fumetti della Marvel dai quali è stato tratto. Lo stesso fan ha anche utilizzato l'immagine per esprimere il suo sostegno al movimento Black Lives Matter.

Che il film di Black Panther sia e sia stato motivo d'orgoglio per la comunità black non solo in America ma in tutto il mondo non lo dimostrano solo i premi che ha conquistato, tra i quali tre Premi Oscar e una nomination storica a Miglior film, ma anche il clamoroso successo internazionale al box-office, con i suoi 1.3 miliardi di dollari racimolati.

Tal John Black ha condiviso dunque sul suo profilo Instagram un fantastico omaggio grafico alla pellicola, reimmaginando il poster originale del film di Ryan Coogler nello stile dei fumetti Marvel da cui è stato tratto. In allegato ha scritto un messaggio in favore del movimento Black Lives Matter e contro ogni forma di razzismo, citando il celebre autore e padre della Marvel: "Il bigottismo e il razzismo sono tra le piaghe peggiori e più letali per la società e stanno distruggendo il mondo di oggi. Diversamente da un team ben assortito di super-villain, non posso essere fermati con un pugno in faccia o un colpo di pistola. L'unico modo per distruggerli è esporli, rivelarli come il vero male che sono in realtà", Stan Lee, 1968. Sono sicuro che molti di voi avranno già letto questa citazione prima, ma alcuni di voi potrebbero leggerla ancora una volta".

I Marvel Studios sono già al lavoro su Black Panther 2, che vedrà il ritorno alla regia di Ryan Coogler e di Chadwick Boseman nei panni di Re T’Challa. Black Panther II è atteso nelle sale americane il 6 maggio 2022. Vi lasciamo allo speciale dedicato al secondo capitolo di Black Panther.