Black Panther, grosse novità sullo spin-off della saga per lo streaming di Disney+

Sappiamo che i Marvel Studios sono già a lavoro su Black Panther 3, anche se non è dato sapere se il prossimo film della serie farà parte della Saga del Multiverso oppure arriverà dalla Fase 7 del MCU in avanti, ma nel frattempo sono emerse nuove indiscrezioni sullo spin-off Disney+.

In queste ore, infatti, il noto portale The Cosmic Circus ha riferito che la serie spin-off dedicata al Wakanda sarà in realtà una produzione Marvel Animation, ed è attualmente in sviluppo insieme agli altri progetti animati dei Marvel Studios in arrivo in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+, come ad esempio X-Men ’97, Marvel Zombies e Spider-Man: Freshman Year. Questo aggiornamento è destinato a cogliere di sorpresa gli appassionati, dato che la serie tv spin-off di Black Panther finora era sempre stata associata ad un progetto live-action: tuttavia The Cosmic Circus si dice assolutamente certo della deriva animata presa dalla serie tv, e ha anche rivelato che attualmente il progetto ha il titolo provvisorio di Golden City.

Certamente una serie tv animata dedicata al Wakanda potrebbe essere la scelta migliore per espandere a dismisura il mondo creato da Ryan Coogler con i film Black Panther e Black Panther: Wakanda Forever, senza i limiti fisici (e di budget) imposti da un progetto live-action. Stando a quanto riportato in precedenza, la serie tv di Black Panther si concentrerà principalmente sul cast di supporto dei film, come ad esempio Okoye di Danai Gurira e M'Baku di Winston Duke, e la storia potrebbe basarsi sulle avventure di Okoye come membri delle Midnight Angels, come visto in Black Panther: Wakanda Forever. Al contrario, è probabile che le avventure di Shuri continueranno in Black Panther 3.

Ricordiamo che la trama, la data di uscita e il cast della serie tv sul Wakanda per Disney+ sono attualmente sconosciuti, ma è lecito pensare che alcuni membri del cast della duologia Black Panther ritorneranno in qualche forma.