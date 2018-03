Black Panther è già uno dei 20 film col più alto incasso della storia!

Black Panther continua a infrangere record su record ed è da poco diventato una delle venti pellicole che hanno incassato di più nella storia del cinema.

La pellicola di Ryan Coogler, infatti, con i suoi 1.1 miliardi di dollari di incasso al botteghino mondiale, ha recentemente sorpassato Transformers 4 – L’età dell’estinzione conquistando così il 19° posto nella classifica dei venti film con il più alto incasso di sempre. Nel giro dei film dell’Universo Cinematografico Marvel, adesso Black Panther si trova dietro solamente a Captain America: Civil War, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron e al primo The Avengers. Dopo aver surclassato i due film della DC più remunerativi, ovvero Il Cavaliere Oscuro e Il Cavaliere Oscuro – Il Ritorno di Christopher Nolan, Black Panther è appena diventato il quinto cinecomic più remunerativo di sempre e, per il fatto che la sua corsa non è ancora finita, probabile che raggiunga presto la terza posizione in quest’ultima lista grazie al sorpasso su Captain America: Civil War e Iron Man 3. I due film dedicati agli Avengers, infatti, sono ben lontani per essere acciuffati dalla Pantera Nera, ma niente è scontato…

Sinossi: Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale.