Black Panther: footage inediti nel nuovo trailer internazionale

È stato rilasciato online un nuovo trailer internazionale dell'attesissimo Black Panther di casa, cinecomic diretto dal talentuosoe dedicato al supereroe delinterpretato da

Nel filmato odierno, sottotitolato in francese, è così possibile ammirare nuovi footage inediti del film e un breve riepilogo della storia di Pantera Nera all'interno dell'MCU, introdotto praticamente solo in Captain America: Civil War ma in un ruolo molto importante.



Black Panther vedrà nel cast anche Michael B. Jordan, Andy Serkis, Danai Gurira, Lupita Nyong'o, Letitia Wright, Daniel Kaluuya, Winston Duke, Sterling K. Brown, Angela Bassett, Forest Whitaker e Martin Freeman, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 14 febbraio, il giorno di San Valentino.