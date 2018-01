Black Panther: First look alla cover del libro "Art Of" di Ryan Meinerding

Il librodi Black Panther uscirà nelle librerie il prossimo mese (USA), e pare essere davvero un'opera imponente. Vedremo le opere che stanno dietro alla realizzazione del cinefumetto su T'Challa, ecco i dettagli!

Il libro "Art of" di Black Panther uscirà il prossimo mese e ora possiamo dare una sbirciatina alla copertina dell'opera, che presenta alcune fantastiche immagini.

Visivamente, Black Panther sembra a dir poco incredibile e, molto probabilmente, sarà una delle esperienze visuali più sbalorditive della Marvel fino ad oggi. Se siete curiosi di vedere il lavoro che ha dato vita al mondo di T'Challa, allora illi libro "Art Of", in uscita il prossimo mese, è un must have!

Adesso il co-presidente dei Marvel Studios, Louis D'Esposito, ha usato i social media per farci dare una prima sbirciatina al libro e, come potete vedere, ci sono alcune fantastiche opere di Ryan Meinerding che mostrano T'Challa, Black Panther e Erik Killmonger. Ci sono anche altri personaggi, ma dovremo aspettare l'uscita del libro, prima di vederli.

Che ne dite? Vi sembra interessante? Secondo voi, visivamente parlando, Black Panther arriverà a superare l'impressionante lavoro fatto da Taika Waititi su Thor:Ragnarok?

Nel frattempo ricordate che da noi, il cinefumetto Black Panther, arriverà in sala 2 giorni prima degli Usa, lo vedremo a partire dal 14 febbraio, tutti pronti?