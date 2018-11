Black Panther: il film sarà insignito dell'Hollywood Film Award

Pochi minuti fa è stato ufficialmente comunicato che Black Panther, il film dei Marvel Studios scritto e diretto da Ryan Coogler, sarà premiato con il prestigioso Hollywood Film Award.

La cerimonia, riconosciuta come l'inizio ufficiale della stagione dei premi, è inizia nel 1997 e ogni anno premia i film più acclamati. Nella scorsa edizione, l'Hollywood Film Award è andato a Sam Rockwell per l'interpretazione in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, ad Allison Janney per il suo ruolo in I, Tonya e a Jake Gyllenhaal per la performance di Stronger.

Insieme a Black Panther l'associazione premierà anche Gli Incredibili 2, che sarà insignito dell'Hollywood Animation Award. La 22esima edizione dei premi si terrà domenica 4 novembre e onorerà anche Crazy & Rich e First Man - Il Primo Uomo, mentre Nicole Kidman riceverà un premio alla carriera.

Insieme all'annuncio, l'Hollywood Film Awards riconosce il fatto che Black Panther rappresenta più di un film di supereroi. L'organizzazione si riferisce al film Marvel come a un "fenomeno culturale". L'annuncio segue la mossa promozionale dei Marvel Studios, che ha deciso di spingere il film per la candidatura in ben sedici categorie Oscar in vista degli Academy Awards 2019.

Secondo voi il film di Ryan Coogler riuscirà a vincere qualcuno dei premi più ambiti? Fatecelo sapere nei commenti!