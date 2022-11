Black Panther, i fan in rivolta per una modifica a Namor: 'Ridategli il pene!'

Quando si tratta di adattamenti cinematografici non ci si aspetta certo la totale fedeltà al materiale di partenza... Per quella all'aspetto degli attori stessi, però, si potrebbe certo fare qualcosa in più! In Black Panther: Wakanda Forever, ad esempio, i fan hanno notato una certa modifica apportata al Namor di Tenoch Huerta.

Mentre Disney supera i 3 miliardi incassati nel 2022 grazie al film di Ryan Coogler, infatti, in molti puntano il dito proprio contro la produzione, rea di aver, come dire... Ridotto le dimensioni del pene di Tenoch Huerta in post-produzione, almeno stando a quanto si vede dal confronto tra una scena di Black Panther e il relativo scatto sul set.

"RIDATE A NAMOR IL SUO PENE!", "Una volta eravamo un Paese, un Paese rispettabile", "Ci hanno tolto tutto" si legge in alcuni commenti non troppo seriamente (ne siamo sicuri?) indignati, mentre qualcuno ricorda ai miscredenti come "Zack non l'avrebbe mai fatto". Che sia in arrivo una Snyder Cut di Black Panther: Wakanda Forever con il pene di Tenoch Huerta finalmente al suo posto?

Scherzi a parte, vedremo se chi di dovere avrà una risposta da fornire ai fan infuriati per la riduzione dell'organo riproduttore del povero Tenoch! Peni a parte, comunque, Black Panther: Wakanda Forever continua ad incassare, ma ci si aspetta un rallentamento per il prossimo weekend.