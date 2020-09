Black Panther, i fan si oppongono al recasting: 'Chadwick Boseman è insostituibile'

Il mondo del cinema è ancora sconvolto dalla morte di Chadwick Boseman ma, si sa, per quanto crudele sia in questi casi il leitmotiv è sempre "The show must go on": in casa Marvel si parla dunque già di un possibile recasting per Black Panther, ma i fan non sembrano essere particolarmente entusiasti dell'ipotesi.

Basta dare una veloce occhiata ai social per rendersi conto di quale sia il sentimento generale sulla questione: per i fan del Marvel Cinematic Universe Chadwick Boseman non si tocca e, nonostante la tragica scomparsa dell'attore, la figura di T'Challa dovrà restare sempre legata a lui e a nessun altro.

"Non fate il recasting per Black Panther, lasciate che il nostro re riposi in pace", "Chadwick Boseman è un eroe troppo grande per essere rimpiazzato come T'Challa", "Chadwick Boseman è insostituibile! Per continuare il franchise sua sorella Shuri dovrebbe essere la prossima nella linea di successione", "Chadwick Boseman era T'Challa! Se lo rimpiazzate, lo archiviate come se fosse sostituibile. Dovreste fare come nei fumetti e far diventare Shuri la nuova Black Panther" sono alcuni dei commenti che è possibile leggere su Twitter.

Insomma, per gran parte dei fan Marvel sarebbe meglio puntare su Shuri piuttosto che su un nuovo T'Challa: siete d'accordo o preferireste un'altra soluzione? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate il toccante tributo di Marvel all'attore di Black Panther; su Twitter, invece, l'ultimo post dell'account di Chadwick Boseman ha segnato un triste record.