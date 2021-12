Black Panther, i fan chiedono alla Marve il recast: 'Save T'Challa!'

Kevin Feige ha affermato che Black Panther 2 "onorerà l'eredità" di Chadwick Boseman e che il personaggio di T'Challa non sarà recastato, ma i fan vogliono onorare il defunto attore in un altro modo: facendo vivere l'amato personaggio nell'MCU. Boseman è morto nell’agosto 2020 dopo una battaglia di quattro anni contro il cancro al colon. Feige e il collega produttore di Black Panther Nate Moore hanno poi confermato la produzione del sequel Wakanda Forever annunciando che non avrebbero sostituito Boseman nel Marvel Cinematic Universe. "L'eredità di T'Challa come Black Panther non dovrebbe finire con Chadwick, dovrebbe iniziare con lui. Continuate ciò che avete iniziato", ha twittato un fan cavalcando l’onda degli hashtag "Recast T'Challa" e "Save T'Challa", come potete vedere nei tweet in calce alla notizia. I fan avevano precedentemente lanciato una petizione su change.org, non per sostituire Boseman, ma "per continuare a veder interpretato T'Challa nel MCU". "Se i Marvel Studios rimuovessero T'Challa, sarebbe a spese del pubblico (soprattutto i ragazzi e gli uomini di colore) che si sono rivisti in lui. Ciò include anche i milioni di fan che sono stati ispirati dal personaggio. Il miglior modo per uccidere una leggenda è smettere di raccontare la sua storia", si legge nella petizione che sfiora le 50.000 firme. Un anno fa Feige ha annunciato che la Marvel non avrebbe sostituito Boseman perché la rappresentazione del defunto attore "è iconica e trascende qualsiasi iterazione del personaggio in qualsiasi altro mezzo del passato della Marvel". Feige ha aggiunto: "Per onorare l'eredità che Chad ci ha aiutato a costruire, vogliamo continuare a esplorare il mondo del Wakanda e tutti i ricchi e vari personaggi introdotti nel primo film". Questi personaggi includono la principessa Shuri (Letitia Wright), la sorella minore di T'Challa, la madre Ramonda (Angela Bassett), la spia Wakandan Nakia (Lupita Nyong'o), il generale Dora Milaje Okoye (Danai Gurira) e il capo della tribù delle montagne Jabari M'Baku (Winston Duke). Una serie spin-off di Black Panther che esplora ulteriormente la loro casa, il regno africano tecnologicamente avanzato di Wakanda, è in fase di sviluppo e arriverà su Disney+. Anche il fratello di Boseman è favorevole al recast, Derrick Boseman ha detto a TMZ che Chadwick avrebbe voluto che T'Challa continuasse a vivere nel MCU . Voi siete d'accordo con questa soluzione? Fatecelo sapere nei commenti!

Here’s the thing, Marvel’s writers have created a vast storyline for this character. It doesn’t have to be the #Tchalla we experienced with Chadwick. Whether it’s for the films or #Wakanda coming to Disney plus, this character is needed.#RecastTchalla#WakandaForever pic.twitter.com/8a2mlGQyQb — Brandon G. Alexander (@iambalexander) December 25, 2021

Chadwick Boseman Is Not Tchalla. Tchalla Is Not Chadwick Boseman. Tchalla is Black Panther. Chadwick knew that. Tchalla's story is just beginning. Can't kill him off after one movie. #RecastTchalla — KooL BreZz (@Kool_brezZ) December 21, 2021

TChalla vs Dr. Doom,

Tchalla and Storm relationship,

Tchalla linking up with Fantastic Four, & Tchalla vs Namor. These are stories that we will never see if the character Tchalla is killed off, we would have to settle for a handicap world of Wakanda. #RecastTchalla #SaveTChalla pic.twitter.com/ENKSxd5dQd — Planet 🌍 Khan (@xMAJINKHANx) December 27, 2021

They threw out and reworked the original script for Rise of Skywalker bc they refused to recast Leia for episode 9, and the results were more disrespectful than any recasting could have been. Let’s carry on Chadwick’s legacy, not bury it away #SaveTChalla #RecastTchalla pic.twitter.com/G6YxQijw7B — LoseYourself (@LoseYourselfPod) December 27, 2021