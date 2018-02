Black Panther esplorerà a fondo l'identità africana, parola di Ryan Coogler

Chadwick Boseman è il titolare del ruolo di protagonista ine adesso il regista, Ryan Coogler , spiega cosa dovremo aspettarci dal cinefumetto in uscita il 14 febbraio.

Il diciottesimo cinefumetto del Marvel Cinematic Universe, è il primo in uscita in questo decimo anno dalla nascita dell'MCU e ci si aspetta un ottimo risultato al botteghino. Le previsioni lo danno a 120 milioni di dollari nel week end d'apertura e dovrebbe concludere con un incasso domestico di 400 milioni.

Il regista, Coogler, ha parlato con il Sydney Morning Herald, durante il promo tour di Black Panther e ha rivelato che questo film Marvel è quello al quale è più affezionato, e anche uno dei film più personali che abbia girato finora:

"Questo film è forse il film più personale che abbia mai realizzato fino ad oggi. Mi ha dato la possibilità di realizzare uno di sogni di sempre, quello di andare in Africa - a fare ricerca - per la prima volta. Le cose che ho imparato sia sul continente, che su me stesso, non hanno prezzo. E ho provato a mettere un po' di quell'energia nel progetto."

Parlando poi più ampiamente della pellicola, Coogler ha sottolineato quanto sia importante che ogni bambino veda un riflesso di sé nei media, specialmente con il potere che film e TV hanno, grazie alla loro popolarità. Questo progetto Marvel, che vanta un mix stellare di veterani e attori emergenti di colore, ha certamente la capacità di promuovere consapevolezza e rappresentazione sociale a Hollywood:

"La rappresentazione è qualcosa di molto potente. Ha sicuramente il potenziale per rendere alcuni mercati, che si sentono sottovalutati in termini di prodotti a contenuto supereroistico, inclusi in qualcosa."

Black Panther arriva in sala a partire dal 14 febbraio.