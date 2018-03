Black Panther entra nel prestigioso "club" del miliardo al box office!

La luce di Wakanda sta illuminando il mondo:taglia il traguardo del miliardo di dollari al box office internazionale, e la cosa non è straordinaria, è anche di più, è elettrizzante!

Il vento del cambiamento non soffia, evidentemente, solo nei vari movimenti sul riconoscimento di genere attualmente in fermento: il mondo del cinema, con i risultati di Black Panther al box office, sta - forse - comprendendo, che l'audience vuole contenuti diversi, e che l'intrattenimento ormai è davvero diventato un business a 360 gradi.

Quando il genio visionario di Stan Lee generò l'idea di concepire un supereroe di colore, il cambiamento fu sensibile e immediatamente percepito: gli afroamericani - e in particolare i giovani adulti e i ragazzini - si sentivano finalmente rappresentati da un personaggio epico, fortissimo, coltissimo, geniale e super attrezzato tecnologicamente che non solo era il re di una nazione (seppur di fantasia, Wakanda), ma anche un Vendicatore!

E portare Chadwick Boseman a interpretare finalmente in live-action T'Challa aka Black Panther, ha mostrato ancora una volta quanto la storia di un eroe che ama follemente il suo popolo, le sue origini e la sua cultura, possa intrattenere il pubblico di tutto il mondo: Black Panther ha superato il miliardo di dollari al botteghino, in poco più di 3 settimane di programmazione in sala!

Al 10 marzo la pellicola è diventata il 33esimo film di sempre a raggiungere il miliardo di dollari al botteghino mondiale. Black Panther è anche il quindi cinecomic del Marvel Cinematic Universe a raggiungere questo grande risultato dopo The Avengers, Iron Man 3, Avengers: Age of Ultron e Captain America: Civil War.

Black Panther è in programmazione nelle sale italiane.