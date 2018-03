Black Panther, l'editor del film rivela due sequenze "tagliate a malincuore" nel final cut

Vicino ormai al miliardo e cento milioni di dollari nel mondo, il Black Panther disi è rivelata una scommessa assolutamente vinta dai, anche se prima di portarlo in sala hanno dovuto (come sempre) lavorare al montaggio per renderlo il più fruibile e funzionale possibile.

Parlando allora ai microfoni di The Wrap, l'editor del film, Michael Shawver, ha avuto modo di rivelare due intense scene "dolorosamente rimosse" nel final cut visto in sala, di cui una che mostrava un momento chiave tra Okoye (Danai Gurira) e W'Kabi (Daniel Kaluuya), combattenti e amanti.



Queste le parole di Shawver: "La scena più difficile da tagliare nel film è stata senza dubbio una sequenza chiave tra Danai Gurira e Daniel Kaluuya. Questo verso la fine, dopo che le cose cominciano a mettere male e il destino del Wakanda rimane incerto tra le mani di Killmonger (Michael B. Jordan). Quei due sono attori straordinari, nel film fidanzata e fidanzato, generale e consigliere. È stato davvero doloroso tagliare questa scene che li vedeva protagonisti. A quel punto ci trovavamo a circa due terzi del cinecomic, in generale il momento in cui i film cominciano a trascinarsi". Forse il film avrebbe beneficiato invece della scena in questione, dato che la loro relazione appare poi molto abbozzata, specie poi perché sia Ryan Coogler che il produttore Nate Moore avrebbero voluto che la sequenza rimanesse.



Ma continua Shawver: "La scene sfortunatamente si svolgeva in un momento del film in cui il pubblico desiderava solo arrivare a una risoluzione, e quindi rallentava quella specifica parte e avevamo paura che l'audience se ne accorgesse. Temevamo anche di rimuoverla perché pensavamo che toglierle avrebbe potuto rovinare il film. Per tre o quattro proiezioni private e test screening non ce l'abbiamo fatta a toglierla quindi, ma poi abbiamo preso coraggio e lo abbiamo fatto, e io e Ryan eravamo forse gli unici rimasti a volerla salvare".



Un'altra scena tagliata di Black Panther, infine, era un dialogo tra T'Challa (Chadwick Boseman) e Zuri (Forest Whitaker), e qui l'editor spiega: "Qui i due stabilivano e approfondivano la loro relazione. Permetteva in sostanza di attaccarsi alla loro dinamica padre-figlio in modo da lasciare più sgomenti nel momento della scomparsa di Zuri".