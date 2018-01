Black Panther: ecco svelata 'King's Dead', nuovo singolo dal film

Come annunciato da tempo, ihanno prodotto un concept album dedicato al film Black Panther , lanciando il primo singolo dal titolorealizzato dainsieme a

Il secondo singolo, che vi proponiamo qui sotto, si chiama King's Dead ed è realizzata dal rapper Jay Rock insieme, ovviamente, a Kendrick Lamar, a Future e James Black. Il singolo prodotto da Mike WiLL Made-It e Teddy Walton, è anche il primo pezzo del nuovo album realizzato da Jay Rock.

Black Panther: The Album è un concept album con le canzoni da e ispirate al film dei Marvel Studios, e prodotto da Kendrick Lamar insieme a Anthony "Top Dawg" Griffith. L'album di 14 canzoni è attualmente in pre-order su iTunes, Spotify, Apple Music, Amazon Music e Google Play.

Lamar e Griffith hanno collaborato direttamente con il regista e co-sceneggiatore del cinefumetto, Ryan Coogler, per creare delle canzoni adatte alla pellicola in arrivo il 14 febbraio in Italia. La collaborazione è la prima volta che Lamar, chiamato da Rolling Stone come "il più grande rapper in vita", scrive, produce, canta e cura canzoni per una colonna sonora di una pellicola.

Un'altra traccia di questo album, sempre interpretata da Lamar insieme a Vince Staple, è inclusa nel recente spot tv di Black Panther diffuso dalla Marvel.