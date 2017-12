Black Panther: ecco il protettore di Wakanda nel nuovo spot tv. Scene inedite!

"Pantera Nera è stato il protettore di Wakanda per generazioni!" Ecco come inizia il nuovo spot tv con protagonistanei panni di Black Panther , Re e difensore di Wakanda.

T'Challa inizia a prendere confidenza con il suo nuovo ruolo di governante e di protettore della sua terra, Wakanda, nel nuovo spot promozionale rilasciato per la televisione. I Marvel Studios hanno realizzato questa pubblicità di 30 secondi per il nuovo film in uscita a febbraio, diretto da Ryan Coogler, Black Panther, in cui si vedono diverse nuove scene con Chadwick Boseman in azione. Date pure un'occhiata al tweet qui sotto!

I Marvel Studios ci hanno voluto fare un piccolo regalo di Natale in anticipo rilasciando questo nuovo spot tv che ci mostra il Protettore di Wakanda il quale, finalmente, si mostra alla luce del sole, si fa avanti in qualità di leader e rivela al mondo la sua leggenda.

Nel cast di Black Panther, oltre a Chadwick Boseman, ci sono: Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Andy Serkis, Letitia Wright, Florence Kasumba, Winston Duke, Sterling K. Brown, John Kani, Angela Bassett e Forest Whitaker.

Nella caption del Tweet: " @theblackpanther #BlackPanther è stato il protettore di Wakanda per generazioni. Guardate il nuovissimo spot TV e andate a vedere "Black Panther" dei Marvel Studios, al cinema dal 16 febbraio!"

Sinossi: "Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Black Panther, al cinema dal 16 febbraio 2018.