Black Panther: ecco un nuovissimo spot TV direttamente dalla serata Football USA!

E' uscita una nuova, spumeggiante, preview di Black Panther , il cinecomiccon protagonista, che uscirà a febbraio. Date un'occhiata!

Durante la pausa tra il primo e il secondo tempo di una partita della lega Nazionale di Football universitario americano (la College Football Playoff National Championship), i Marvel Studios hanno rilasciato una nuova clip di Black Panther, che è andata in onda durante la performance halftime di Kendrick Lamar (che produce l'album del film).

Guardatela e diteci cosa ne pensate: siete carichi per l'arrivo di Pantera Nera?

"Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Il film è diretto da Ryan Coogler e vede un cast formato da Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

Black Panther sarà al cinema a partire dal 16 febbraio 2018.