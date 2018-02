Black Panther: ecco gli Hot Toys di T'Challa, Re di Wakanda!

La Hot Toys ha rilasciato la nuova linea di action figure dedicata a, l'eroe del cinefumetto Marvel Cinematic Universe in uscita il 14 febbraio.

Le action figure sono in scala 1/6 e, per la prima volta in assoluto, la Hot Toys ha incorporato nei modellini alcuni motivi in luce riflettente incredibilmente dettagliati nel costume, per ricreare la straordinaria tuta della Pantera di Wakanda.

Finemente ricreata basandosi sul look di Chadwick Boseman nei panni di Black Panther nel film omonimo, la action figure presenta due teste intercambiabili, una scolpita così da mostrare la spiccata somiglianza con l'attore, e l'altra con la maschera indosso, con la possibilità di cambiare gli occhi.

Black Panther arriva al cinema il 14 febbraio in Italia e questi sono i dettagli delle action figure, che trovate nelle still in HD in galleria:

Pantera Nera, action figure in scala 1/ 6:

- Una (1) testa intercambiabile di nuova concezione scolpita in modo da somigliare dettagliatamente a Chadwick Boseman nei panni di T'Challa/Pantera Nera in Black Panther:

- Una (1) testa mascherata intercambiabile Black Panther di nuova concezione con due (2) occhielli intercambiabili (mascherati e non mascherati)

- Altezza circa 31,5 cm

- Corpo muscoloso di nuova concezione con oltre 32 punti di articolazione

- Sette (7) pezzi di braccia intercambiabili tra cui:

- Una (1) coppia di pugni

- Una (1) coppia di mani serrate

- Una (1) coppia di mani serrate con artigli

- Una (1) mano destra per impugnare la lancia

- Ogni pezzo scolpito è appositamente realizzato a mano

Costume:

- Una (1) tuta Panther personalizzata in nero e argento con motivi luminosi riflettenti che appaiono sotto un'unità di illuminazione a LED

Arma:

- Una (1) lancia

Accessori:

- Due (2) unità speciali a LED (a batteria)

- Base esagonale con design a forma di pantera nera appositamente progettato con targhetta del personaggio, logo del film e sfondo del personaggio

artisti:

- Testa scolpita da So-Young, Lee

- Testa dipinta da JC. Hong

- Head 3D Progettato da Da-Hye, Kim

- Head Art Diretto da JC. Hong

Data di rilascio del giocattolo: 4 ° trimestre 2018, inizio 2019.