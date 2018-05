Black Panther: un Easter Egg ci mostra la maniacale attenzione ai dettagli di Coogler!

I fan di Black Panther hanno scoperto recentemente, degli interessanti Easter Egg che legano immagini e temi del film. Un fan, in particolare, si è rivolto a Reddit per sottolineare la sorprendente somiglianza tra la nave di Re T’Challa (Chadwick Boseman) e la maschera di Erik Killmonger (Michael B. Jordan).

Quella che il villain ha rubato al museo di Londra, ricordate? Come potete vedere nel post che abbiamo riportato in calce alla news, la forma di questi oggetti rimanda, in un certo qual modo, alle vite parallele dei due personaggi.

Diretto da Ryan Coogler, il film vede la partecipazione nel cast di Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker, Sterling K. Brown, John Kani e Andy Serkis. Ecco la sinossi:

"Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, T’Challa (Chadwick Boseman) fa ritorno a casa, la tecnologicamente avanzata nazione africana del Wakanda, per diventare il nuovo leader del paese. Tuttavia, T’Challa scopre di essere sfidato per il trono da diverse fazioni del suo popolo. Quando due nemici cospirano per distruggere Wakanda, l'eroe conosciuto come Pantera Nera dovrà collaborare con l'agente della CIA Everett K. Ross (Martin Freeman) e le forze speciali del Wakanda, le Dora Milaje, per impedire che la nazione sia trascinata in una guerra mondiale."

Black Panther è ora disponibile su Digital HD e 4K Ultra-HD Blu-ray, Blu-ray e DVD.