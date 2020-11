Black Panther, c'è una strada intitolata a Chadwick Boseman in Spider-Man: Miles Morales

Il lutto per la recente scomparsa di Chadwick Boseman ha travalicato sin dal primo momento i confini del Wakanda: l'intero universo Marvel ha pianto la morte di una delle sue stelle più lucenti, dando vita a tributi di ogni genere per onorarne la memoria.

Omaggi che sembrano non volersi fermare al mondo dei social o del cinema: con l'arrivo di PlayStation 5, infatti, i fan hanno potuto ammirare il modo in cui i ragazzi di Insomniac hanno voluto rendere omaggio all'attore di T'Challa nell'attesissimo Spider-Man: Miles Morales.

Nel gioco che porta sulla next-gen (ed espande ulteriormente) le vicende narrate su PS4 in Marvel's Spider-Man, infatti, è ben visibile una strada intitolata al compianto Chadwick: si chiama Boseman Way, via che ovviamente non troverete di certo gironzolando per le vie della vera Manhattan.

Un piccolo omaggio, dunque, che vuole ricordare ancora una volta quanto importante sia stato Boseman per il Marvel Cinematic Universe e quanto dolore abbia causato la sua scomparsa nei cuori non solo di parenti e amici, ma anche dei colleghi e di tutti i fan legati al mondo Marvel e al suo personaggio.

Recentemente, intanto, Letitia Wright non ha voluto parlare di un possibile re-casting per Black Panther 2; una star di The Walking Dead, dal canto suo, ha definito l'idea di un re-casting di T'Challa assolutamente irrispettosa.