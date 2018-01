Black Panther: dove inizierà il film, i fumetti d'ispirazione e il setup di Infinity War

Dopo aver fornito alcuni dettagli riguardanti Black Panther , il produttore esecutivoha fornito ulteriori curiosità riguardanti ildi casain arrivo a metà febbraio in Italia.

Nate Moore ha svelato, inizialmente, dove sarà ambientato Black Panther: "Inizia immediatamente dopo la fine di Civil War. Ovviamente quella pellicola ha avuto un grosso impatto sulla vita di T'Challa perché T'Chaka veniva ucciso. Ora rispondiamo alle domande 'cosa accadrà quando tornerà a casa? Chi guiderà il Wakanda? Come si comporterà il Wakanda dopo la morte di un Re cosi amato, e T'Challa sarà un buon Re?'.".

E se pensate che Black Panther sarà un grosso setup per Avengers: Infinity War, sbagliate di grosso. "Penso che il film sia collegato - parlando di Marvel Cinematic Universe - a Civil War perché in quella pellicola sua padre veniva ucciso e in parte ad Age of Ultron per la presenza di Klaue. Ma come per Doctor Strange, abbiamo pensato che la storia offrisse cosi tanto da potersi reggere da sola sulle sue gambe. Volevamo dare a Ryan la libertà di raccontare una storia senza doversi collegare per forza ad altre cose che stavano accadendo nel Marvel Cinematic Universe. Questo non vuol dire che la storia non avrà ripercussioni all'interno dell'Universo".

Infine Moore afferma che il fumetto che ha ispirato principalmente la pellicola è stata la run di Christopher Priest e Ta-Nehisi Coates, in quanto quest'ultimo è amico d'infanzia di Ryan Coogler: "Ci piace anche la run di Reggie Hudlin ma non abbiamo parlato cosi tanto con lui. L'ispirazione principale è stata Priest-Coates".