Black Panther, le donazioni GoFundMe per i bambini di Harlem raggiungono 300 mila dollari!

Il Black Panther dicon protagonistasi appresta a sbarcare nelle sale italiane dopo tanta attesa, già definito dalla stampa americana "", ma anche una campagna di donazioni parallela alla promozione del film sta ottenendo nel frattempo grandi risultati.

Il cinecomic stand-alone dedicato al supereroe del Wakanda non è in realtà nel suo complesso il perfetto titolo che ci viene venduto, ma questo a causa di alcune mancanze o leggerezze che non possono essere ignorate nel genere di appartenenza, anche se a dirla tutta è forse il progetto tematicamente più dirompente e importante del MCU (la nostra recensione completa a questo link).



Parlando di anti-razzismo, integrazione e di minoranze, Black Panther è senza dubbio uno dei titoli più maturi prodotti dai Marvel Studios, davvero in focus e con uno sviluppo ben organizzato per temi e situazioni. Data l'indubbia importanza culturale e sociale del film -proprio come Wonder Woman-, Black Panther ha ispirato tale Frederich Joseph a dare il via a una campagna GoFundMe per raccogliere fondi per far vedere la pellicola al cinema ai bambini di Harlem. La risposta è stata davvero travolgente, dato che in poco tempo la campagna ha visto l'entrata di 40 mila dollari per la causa. Joseph ha così creato l'hashtag #BlackPantherChallange per incoraggiare le persone di tutto il mondo ad avviare proposte simile per le loro comunità locali, così da permettere anche ad altri bambini meno abbienti di visionare Black Panther.



E anche in questo caso la risposta è stata grandissima, dato che diverse persone provenienti da tutti e 50 gli stati americani e da più di 30 paesi differenti hanno donato un ammontare di 300 mila dollari per la causa. Una cosa è quindi certa: nel cuore delle minoranze e delle comunità in difficoltà, Black Panther ha già vinto, così come nel cuore di tutti gli appassionati amanti di una buona storia raccontata nel modo giusto.



Vi ricordiamo che Black Panther uscirà nelle sale italiane il prossimo 14 febbraio, in tempo per San Valentino, così da festeggiare a modo suo un amore diverso, sociale, unificatore, giusto.