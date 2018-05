Black Panther, la Disney rivela 10 curiosità inedite sul film di Ryan Coogler

Black Panther di Ryan Coogler si appresta a uscire negli store americani in versione home video, mentre da noi arriverà il prossimo 30 maggio, e in occasione della release in Dvd, Blu-ray e 4k HD del film oggi la Disney ha rivelato 10 curiosità finora inedite sul cinecomic con protagonista Chadwick Boseman.

Andiamo con ordine. Queste le dieci curiosità:



10. SEBASTIAN STAN È STATO SUL SET SOLTANTO UN GIORNO



Spiega Letitia Wright: "La scenografia per l'incontro tra Shuri e Bucky è stata davvero una sorpresa per me. Ho anche ringraziato Ryan Coogler per questo. La scena è stata girata molto tardi nella produzione e ci è voluto solo un giorno per girarla. Sebastian Stan è davvero un bravo ragazzo e lavorare con lui è stato fantastico".



9. LETITIA WRIGHT HA OTTENUTO IL RUOLO IN UN POSTO INSOLITO



Sempre la Wright: "L'audizione per Shuri è stata interessante. Ho inviato due video da Londra e non pensavo mi richiamassero, ma poi ho ricevuto una chiamata che mi pregava di volare a Los Angeles per una prova su schermo. Ho incontrato Ryan e Chadwick e abbiamo subito avuto molto Feeling. Sono tornata a casa e non ho sentito nessuno per una paio di settimane, ma poi mi hanno chiamata per un altro screen test, questa volta ad Atlanta e qui mi hanno messo delle treccine e cose del genere. Poi un paio di settimane dopo ho scoperto che mi avevano preso per il ruolo di Shuri. Quando l'ho scoperto ero a una fermata dell'autobus a Londra: sono letteralmente impazzita, stavo urlando alla fermata dell'autobus. Ero davvero felicissima".



8. LUPITA NYONG'O HA DOVUTO IMPARARE DIVERSE LINGUE PER IL FILM



A parlare è la stessa Nyong'o: "La lingua africana che parliamo nel film è Xhosa, una lingua bantu del Sud Africa. Ha delle specificità che la mia lingua natale non ha, quindi ho dovuto impararla per il film, lavorando a stretto contatto con un tutor dialettale. Una settimana prima di girare, poi, mi è stato detto che avrei dovuto parlare il Coreano, molto difficile. Ho praticato le battute per diverse volte, ma alla fine i coreani hanno riso perché dicono che avevo detto per sbaglio qualcosa su di un barbecue".



7. LE CURIOSITÀ NASCOSTE DELLE PERLE KIMOYO



Hannah Beachler ammette di essersi molto divertita con la costruzione delle perle Kimoyo: "Sono le mie preferite. Ho davvero spinto sul loro design perché sapevo che dovevano essere qualcosa di veramente cool. Nel film sono state utilizzate anche per comunicare. Se si osservano da vicino, si nota che c'è una piccola perla primaria che viene donata a chi nasce nel Wakanda. C'è un piccolo segno che la distingue dalle altre. Tutti i simboli si illuminano, ma la perla principale si illumina completamente. E quei simboli sono scritti in un'altra lingua nigeriana, lo nsibidi, la stessa che si vede nei palazzi del Wakanda".



6. LA CURA DEL DETTAGLIO DELLE SCENOGRAFIA È STATA INCREDIBILE PER GLI ATTORI



Dice Danai Gurira: "I set Wakandiani sono stati incredibili. Hannah Beachler è stata fantastica. Ricordo di essere entrata nella sala tribale pensando "è davvero stupefacente". I pavimenti erano trasparenti con enormi statue di pantera e un trono dallo stile molto africano. L'intero arredamento era africaneggiante. È stata un'esperienza straordinaria. E nel film non si vede, ma Hannah ha anche progettato lo studio di T'Challa, che era un'altra stanza davvero stupenda".



5. C'È STATO UN ESTENUANTE BOOT CAMP DI SEI SETTIMANE



Prima delle riprese, i membri del cast sono volati ad Atlanta per prepararsi alle scene d'azione del film. Continua la Gurira: "Il boot camp è durato sei settimane. Ci ha preparati atleticamente per le riprese, anche se al contempo abbiamo approfondito le caratteristiche motorie dei vari personaggi, imparando le coreografie di combattimento e diverse tecniche. È stato intenso, ma ho imparato molto, soprattutto perché il modo in cui combatte Okoje è davvero tradizionale".



4. I FUMETTI SONO STATI LA GRANDE ISPIRAZIONE DEL REGISTA



A parlare è qui Ryan Coogler: "Abbiamo tirato fuori tutto dai fumetti. Vedendo il film è possibile rintracciare qualcosa di ogni scrittore di Black Panther, da Stan Lee a Jack Kirby fino a Don McGregor e Christopher Priest o Jonathan Hickman. Ogni scrittore ha lasciato un segno e nel film c'è la loro impronta ovunque".



3. BATTAGLIE RAP TRA UNA RIPRESE E L'ALTRA



Un esclusivo gag reel è stato creato per la release home-video in patria, che è piena di bloopers e slapstick del film. Ricorda la Wright: "Ci sono stati molti momenti divertenti durante le riprese. Sono state certamente un duro lavoro, con sequenze molto fisiche, ma abbiamo sempre trovato dei momenti per divertirci insieme con battaglie rap tra un take e l'altro o cene e sessioni di bowling. C'è stato anche un giorno in cui abbiamo avuto una sfida incentrata su Get Out, perché avevamo con noi Daniel Kaluuya. Chi ha vinto le battaglie rap? Per essere onesta, credo di essere stata la migliore. C'erano molte persone a sfidarsi, ma avevano capacità di rappare davvero terribili".



2. IL TEAM DI PRODUZIONE È VOLATO IN AFRICA PER DELLE RICERCHE



Sempre la scenografa: "Abbiamo fatto un viaggio davvero importante in Sud Africa per delle ricerche. Siamo andati su è giù per il paese, fattore che ci ha aiutati immensamente nella costruzione dei set. È stato incredibile vedere tutti quei colori, i tessuti e il modo in cui erano stati costruiti quegli edifici. Alla fine abbiamo girato con una seconda unità in Sud Africa, in Uganda, per la fattoria e lo spazio aperto sopra il Wakanda. Abbiamo anche girato alle Cascate Vittoria in Zambia. Quando i combattenti attraversano le cascate per atterrare su quella piscina naturale, quelle sono davvero le Cascate Vittoria. Ma quelle che si vedono dietro alla piscina naturale sono invece le Cascate Iguazu, Sud Americane".



1. LA VERSIONE AMERICANA HOME VIDEO È PIENA DI SCENE ELIMINATE



Conclude Danai Gurira: "Ci sono un paio di scene con Okoye e W'Kabi che vorrei che la gente vedesse. C'è una scena tra i due che si svolge dopo che Killmonger rivela i suoi piani per il regno. Okoye è molto turbata dal fatto che il suo uomo risponda positivamente alle dichiarazioni di Killmonger. C'è anche una sequenza con un testa a testa tra Okoye e W'Kabi, dove lei spinge lui a tirare fuori tutta la sua rabbia per T'Challa. Spero che alcuni di quei momenti finiscano nelle scene cancellate dell'edizione home video".