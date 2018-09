Black Panther: Disney propone il film per tutte le categorie degli Oscar

La Disney ha deciso di sottoporre Black Panther a tutte le categorie degli Oscar, inclusa quella al miglior film. Gli Academy Awards sono da sempre un terreno piuttosto arido per i cinecomic, a parte qualche rara eccezione, ma sono in molti a credere che Black Panther possa farsi valere in diverse categorie della prossima edizione.

Nella pagina online dei premi ufficiali della Disney ora i fan possono vedere l'elenco completo delle categorie alle quali punta la Casa di Topolino. Oltre a quelle tecniche, ci sono sezioni importanti come quelle al miglior regista e al miglior film.

In queste settimane si era scatenata la polemica dopo l'annuncio dell'Academy di una nuova categoria riservata al miglior film popolare. Una scelta che ha trovato riscontri sia positivi che negativi ma è stata rinviata a data da destinarsi. L'Academy, non nuova a cambiamenti nelle categorie nel corso della sua storia, vuole rifletterci meglio. A questo punto Black Panther non si tira indietro e la Disney ha deciso di sottoporre il film ad ogni categoria.

Un successo planetario, con i suoi 700 milioni di dollari lordi d'incasso, per Black Panther, che potrebbe non essere ignorato dai giurati dell'Academy.

Al di fuori delle categorie tecniche, si vocifera che Black Panther possa avere qualche possibilità con Michael B. Jordan come miglior attore non protagonista. Il tempo dirà se la campagna Disney per Black Panther avrà dato i suoi frutti.