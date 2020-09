Black Panther, Letitia Wright sarà l'erede di Chadwick Boseman? Per Disney è ancora presto

L'Hollywood Reporter ha svelato alcuni retroscena sulla situazione in casa Disney dopo l'inaspettata morte di Chadwick Boseman, la cui condizione non era nota neanche al presidente dei Marvel Studios Kevin Feige.

Solo un piccolo gruppo di persone era a conoscenza della malattia, e secondo quanto riportato dal sito Feige ha saputo del cancro al colon solo il 28 agosto, circa un'ora dopo la scomparsa dell'attore. A quanto pare, fino ad una settimana prima Boseman era convinto di poter sconfiggere il cancro e iniziare le riprese di Black Panther 2 regolarmente a settembre 2021.

Lo studio a questo punto dovrà ripartire da zero, sia per quanto riguarda un eventuale conferma del sequel che per le apparizioni del personaggio negli altri progetti del Marvel Cinematic Universe. Sempre stando all'Hollywood Reporter, tuttavia, in questo momento la priorità di Disney è rendere omaggio come si deve a Boseman piuttosto che focalizzarsi su Black Panther 2.

Prima o poi però Feige dovrà decidere come procedere, e il sito ha individuato due opzioni principali. La prima è un recasting, che però potrebbe scatenare una forte protesta tra i fan e portare ad un inevitabile confronto con Boseman, mentre la seconda è far diventare Shuri (Letitia Wright) la nuova Black Panther, come d'altronde è già accaduto nei fumetti.

Intanto, Marvel ha pubblicato un emozionante video tributo per l'eroe di Black Panther.