Black Panther dei Marvel Studios, è il film più Twittato della storia!

dei Marvel Studios è diventato il film più twittato di tutti i tempi! Ancor prima che Pantera Nera arrivasse in sala, la pellicola ha iniziato a battere record su record e, come vediamo, continua a farlo.

Ha superato le più fantastiche e sfrenate previsioni d'incasso al botteghino, sia domestioc che internazionale nel weekend di apertura, e lo slancio derivato da questo, che è ormai un vero e proprio fenomeno culturale, continua a spingere verso l'alto il Re di Wakanda, interpretato da Chadwick Boseman. È appena diventato il primo film da Avatar a mantenere la prima posizione tra i film più visti per cinque weekend consecutivi al botteghino, e presto arriverà ad eguagliare il primo film sugli Avengers.

I cinguettii su Twitter relativi a Black Panther sono iniziati presto e non sono ancora sopiti. Alcuni di questi tweet possono certamente essere ascritti al movimento sociale delle Pantere Nere, certo. Ma il film ha comunque generato hashtag come #BlackPantherSoLit e #WakandaForever. Grazie all'utilizzo costante di questi (e di altri) hashtag, Black Panther detiene ora un altro record: è il film piùtwittato della storia!

THR ha condiviso la notizia - che Twitter aveva comunque precedentemente annunciato - e, al momento, non ci sono dati ufficiali (nel senso che non si sa esattamente da quando sia iniziato questo conteggio). Comunque i tweet continuano a crescere e, sebbene Black Panther abbia dimostrato di essere popolare in tutto il mondo, la sua presenza sui social media è più sentita negli Stati Uniti, in Regno Unito e in Tailandia.

Black Panther ha dunque superato le cinguettate di entrambi i nuovi film della trilogia di Star Wars, Episodio VII e VIII.

Bel risultato, che ne dite?

Black Panther è attualmente in programmazione nei cinema italiani.