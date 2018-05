Black Panther: il costume di Kilmonger è stato in parte ispirato a Tupac!

Black Panther è un film che non solo ha ottenuto un immenso successo, ma si è guadagnato un posto nell'olimpo delle pellicole che sono riuscite a generare anche grande attenzione sociale.

Certo, il cast di questo cinecomic Marvel Studios è composto principalmente da attori di colore (e questo già di per sé è un evento, non tanto per la composizione del cast, quanto per il grande riscontro di pubblico che ha avuto a livello globale), e superare il miliardo di dollari al botteghino è un traguardo che pochi film nella storia hanno ottenuto; ma Pantera Nera segna anche una sorta di "riscatto sociale" per le persone di colore, che hanno finalmente avuto modo di vedersi rappresentate nel miglior modo possibile sullo schermo.

E quindi niente più stereotipi di violenza, povertà e rabbia repressa: così spesso ci vengono presentati nei film di Hollywood, i personaggi afroamericani e/o di colore. Al contrario, in Black Panther noi siamo di fronte ad un popolo all'avanguardia in tutto e per tutto: nella piccola nazione africana ci sono infatti le menti più brillanti del pianeta - quelle di T'Challa e più ancora di Shuri - e le tecnologie più avanzate che la Terra abbia mai visto, oltre ai giacimenti di Vibranio, chiaramente... Insomma, la visione di Stan Lee dell'eroe di Wakanda, è stata magistralmente riportata su schermo dal brillantissimo Ryan Cogler, alla regia del cinecomic.

Adesso scopriamo - dal commento audio della versione home video - che una parte del costume del villain di Pantera Nera, Kilmonger, è stato ispirato dal leggendario Tupac. Cosa in particolare? La collana che si vede per la prima volta indossata dal padre del villain, ed è un oggetto che Tupac indossava spesso negli anni '90, prima della sua morte. e la scena in questione, quella con il padre di Kilmonger, è proprio ambientata nel 1992, quando la fama del rapper era alle stelle.