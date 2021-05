Black Panther: che cosa significa Wakanda Forever?

Le cose per quanto riguarda il nuovo film su Black Panther sono ancora poco chiare: i Marvel Studios non hanno ancora comunicato ai fan le loro intenzioni per post-Chadwick Boseman, con la tragica morte dell'attore che ha inevitabilmente lasciato la produzione in preda alla spinosa questione dell'eventuale re-casting.

Nell'attesa di saperne di più, comunque, qualcosa sembra essersi finalmente smosso: nella giornata di ieri è infatti stato annunciato il titolo di Black Panther 2, a cui d'ora in poi dovremo dunque far riferimento come a Black Panther: Wakanda Forever.

Ma cosa significa lo slogan che fa da titolo al nuovo film del Marvel Cinematic Universe? A dir la verità non sembrano esserci significati nascosti: Wakanda Forever è infatti nient'altro che il saluto che gli abitanti dell'avanzatissima nazione africana effettuano incrociando le braccia al petto e il suo significato, come sicuramente saprà chiunque mastichi un po' d'inglese, è semplicemente "Wakanda per sempre".

Un grido d'appartenenza, dunque, che magari nel corso del film assumerà un significato ancora più profondo e, naturalmente, connesso al profondo legame che intercorre tra gli abitanti del Wakanda e la loro patria. Siete curiosi per questo nuovo film? Diteci la vostra nei commenti! Secondo alcuni, intanto, il titolo del nuovo Black Panther avrebbe svelato l'arrivo del Dottor Destino nell'MCU.