Black Panther: Coogler e Moore parlano di Wakanda, l'inizio e una scena tagliata

Visto tutto il successo intorno a Black Panther ha deciso di intervistare il regista e co-sceneggiatoree il produttore esecutivo, i quali hanno svelato vari retroscena e curiosità sul cinefumetto.

ATTENZIONE! SPOILER!

Parlando del Wakanda, Ryan Coogler ha svelato di essersi ispirato alla Gotham City de Il Cavaliere Oscuro per la realizzazione: "mi ricordo quando ho visto Il Cavaliere Oscuro e il film affrontava temi sulla privacy e sul terrorismo. Tutta roba che ha fatto sembrare Gotham City come se fosse realmente parte degli Stati Uniti d'America. E cosi volevo che Wakanda fosse il più reale possibile e di questo mondo. E quando il personaggio di Daniel Kaluuya parla, è una conversazione che i Wakandiani avrebbero se Wakanda fosse reale.".

"Ryan era davvero intenzionato a fare in modo che il Wakanda sembrasse un vero posto dell'Africa" continua Nate Moore "Non volevamo che fosse come Asgard. Non volevamo che fosse come una città aliena che non potrebbe esistere.".

Riguardo il prologo animato, Moore svela: "Inizialmente non c'era. E' qualcosa che abbiamo aggiunto dopo i test screening. Il pubblico ha amato la pellicola ma trovava difficile capire esattamente quel che stava accadendo perché non capivano come funzionasse il Wakanda. Da fan del fumetto e un fan dei Marvel Studios io so come funziona il Wakanda, sul perché sia nascosta e tutto il resto. Ma il pubblico generalista lo capiva solo nel terzo atto. L'inizio sembrava sempre rallentato perché il pubblico continuava a chiedersi come funzionasse questa nazione. Quindi abbiamo trovato un modo per raccontare quella storia in maniera che fosse d'intrattenimento e bella a livello visivo".

Il produttore esecutivo ha poi svelato una sequenza tagliata di Black Panther: "C'è una scena che, in maniera particolare, penso tutti siano dispiaciuti che non sia nel montaggio finale e che vedrete nell'edizione home video. Era una scena potente e recitata benissimo tra Okoye e W'Kabi. Nel film è chiaro che i due abbiano una relazione, ma c'era questa sequenza, subito dopo Killmonger otteneva il trono, dove sentivate questi due personaggi articolare il loro punto di vista sul perché dovessero o meno seguire questo tizio. E' una delle sequenze meglio recitate a cui abbia mai assistito. Sfortunatamente, si trovava in un punto del film in cui il pubblico voleva semplicemente arrivare all'atto finale. E rallentava la pellicola. Avevamo, però, paura di toglierla, pensando che avrebbe rovinato la pellicola. Non l'abbiamo tolta per 3-4 test screening e, poi, alla fine, l'abbiamo tolta. Io e Ryan siamo stati gli ultimi a volerla eliminare ma il film ha funzionato lo stesso. Anzi, penso che abbia aiutato il pubblico a godere al meglio della visione".