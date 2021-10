Black Panther, il contributo musicale di Kendrick Lamar ha cambiato il film Marvel

Grazie al libro di Tara Bennett e Paul Terry, intitolato The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe abbiamo scoperto tantissimi nuovi dettagli sul MCU, compreso il fatto che Kendrick Lamar ha avuto un ruolo enorme nel plasmare la colonna sonora di Black Panther.

La produzione voleva solo una canzone di Lamar ma l'amato rapper ha finito per fare un intero album di successo. Il produttore della Marvel Nate Moore ha raccontato: "Ryan Coogler [regista] disse, 'Beh, sai, penso che l'album potrebbe essere migliore del film.”



Tuttavia sono passati mesi prima che la musica fosse applicata alle scene e la pressione è aumentata per paura che l'intera colonna sonora non funzionasse. "Passava un mese e io pensavo, 'Ehi, Ryan...quella canzone? Pensavamo di usarla nell'inseguimento in macchina", ha spiegato Moore. "Quando stai modificando l'azione, vuoi avere la musica in modo che tu possa modificarla. Non puoi semplicemente inserire la canzone alla fine e dire, 'Funziona!'"



Il disco è stato rilasciato quando era tutto pronto per l’uscita del film ed ha ottenuto un grandissimo successo. Moore era entusiasta e i risultati sembrano parlare da soli con le nomination agli Oscar insieme alle nomination ai Grammy: "Ecco come siamo finiti con un album straordinario che Kendrick ha messo insieme lui stesso", ha rivelato Moore. "Tutte quelle guest star? Le ha trovate Kendrick. E scrivere canzoni che fossero specifiche per il film, avendo visto molto poco del film, è stato piuttosto impressionante."



Vi lasciamo con la nostra recensione di Black Panther, fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate della colonna sonora di Lamar!